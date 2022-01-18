VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş: 0-1

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 35'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını ceza sahası dışındaki Pjanic'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta kaleci Viviano, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.37'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde Caner Erkin, topa eliyle dokundu. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.39'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere yolladı: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.48'inci dakikada Batshuayi kaptığı topla Karagümrük ceza sahasına doğru topla birlikte hareketlendi. Ceza sahası içerisine girmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Larin'e aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.62'nci dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal pasını ceza sahası yayı üzerindeki Batshuayi'ye çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.64'üncü dakikada gelişen Karagümrük atağında Levent, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını müsait pozisyondaki Bistrovic'e çıkardı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin, kontrol etti.87'nci dakikada Karagümrük'ün kazandığı serbest vuruşta Bistrovic'in uzaktan şutunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

Mücadeleyi Beşiktaş 1-0 kazandı.

- İstanbul