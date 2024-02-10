VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor\'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u sahasında 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, futbolcularının oyundan kopmadan önemli bir maç kazandığını dile getirdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.
Pendikspor'la aralarındaki puan farkının az olduğuna dikkati çeken Arveladze, "Maçlar azalıyor, stres artıyor. Daha güzel oynamak isterdik. Ama skoru almak çok önemli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Güzel goller oldu. Pozisyonlara girdik, pozisyon vermedik. 90 dakika konsantreydik ve çok önemli bir galibiyet aldık." açıklamasını yaptı.
Karşılaşmada ilk golü atan Emre Mor ve gollerin asistini yapan Eysseric hakkında da konuşan Şota Arveladze, şunları kaydetti:
"Eysseric de son haftalarda takımı taşıyan isimlerden birisi. Emre özel bir oyuncu, ondan çok şey bekliyorum. Özel bir yetenek. Topa her dokunduğunda beklenti yükseltiyor. Bugün çok önemli bir gol attı. Maçın içinde kaldı. Defansif ve ofansif oynadı. Kalan maçlarda bizim için çok önemli olacak. Emre Mor böyle devam etmesi durumunda, hoca (Vincenzo Montella) zaten kendisini Avrupa Şampiyonası kadrosuna alacaktır. Fit durumda olunca, kalan maçlarda da oynarsa son durum hocaya bağlı olacak. Tabii ki orada birçok oyuncu olacak. Çok kolay değil. Ama sonuçta Emre Mor'un da kalitesi belli."
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