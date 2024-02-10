VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti

VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor\'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Şota Arveladze, futbolcularının önemli bir maç kazandığını ve oyundan kopmadıklarını dile getirdi. Emre Mor ve Eysseric'in performanslarına da değinen Arveladze, Emre Mor'un Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınabileceğini belirtti.

10.02.2024 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u sahasında 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, futbolcularının oyundan kopmadan önemli bir maç kazandığını dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürcü teknik adam, zor bir maç oynadıklarını ifade etti.

Pendikspor'la aralarındaki puan farkının az olduğuna dikkati çeken Arveladze, "Maçlar azalıyor, stres artıyor. Daha güzel oynamak isterdik. Ama skoru almak çok önemli. Futbolcuları tebrik ediyorum. Güzel goller oldu. Pozisyonlara girdik, pozisyon vermedik. 90 dakika konsantreydik ve çok önemli bir galibiyet aldık." açıklamasını yaptı.

Karşılaşmada ilk golü atan Emre Mor ve gollerin asistini yapan Eysseric hakkında da konuşan Şota Arveladze, şunları kaydetti:

"Eysseric de son haftalarda takımı taşıyan isimlerden birisi. Emre özel bir oyuncu, ondan çok şey bekliyorum. Özel bir yetenek. Topa her dokunduğunda beklenti yükseltiyor. Bugün çok önemli bir gol attı. Maçın içinde kaldı. Defansif ve ofansif oynadı. Kalan maçlarda bizim için çok önemli olacak. Emre Mor böyle devam etmesi durumunda, hoca (Vincenzo Montella) zaten kendisini Avrupa Şampiyonası kadrosuna alacaktır. Fit durumda olunca, kalan maçlarda da oynarsa son durum hocaya bağlı olacak. Tabii ki orada birçok oyuncu olacak. Çok kolay değil. Ama sonuçta Emre Mor'un da kalitesi belli."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fatih Karagümrük, Şota Arveladze, Pendikspor, Emre Mor, Avrupa Şampiyonası, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:06:08. #1.13#
SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement