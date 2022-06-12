VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi

12.06.2022 16:58
VavaCars Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi

VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo getirildi.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü futbol adamı, son olarak Avrupa'nın en önemli kulüplerinden Juventus'u çalıştırdı. Juventus ile Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz'da başlamak üzere kendisini bir yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı. Teknik direktörümüz Andrea Pirlo'ya hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) başta olmak üzere birçok şampiyonluk yaşadığı futbolculuk döneminde Inter, Milan, Juventus gibi takımlarda forma giyen 43 yaşındaki Pirlo, 2020'de teknik direktörlük kariyerine başladı.

Pirlo, Juventus teknik direktörlüğünü üstlendiği 2020-2021 sezonunda birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.

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Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Andrea Pirlo, Juventus, Spor, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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