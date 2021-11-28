Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının ardından

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçında planlarını gerçekleştirmelerine rağmen galip gelemediklerini söyledi.

Mateos, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un namağlup lider olduğunu aktaran Mateos, "Bugün sonuç istediğimiz gibi olmadı ama oyun içinde planımızın büyük çoğunluğunu gerçekleştirdik. Trabzonspor, geçişi iyi yapan bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Bugün üst üste 7. galibiyetini alan ligin tek namağlup takımı. Trabzonspor'u aldığı sonuçtan, gösterdiği mücadele ve galibiyetten ötürü tebrik etmemiz lazım. İyi bir oyun ortaya koydular. Biz de kendi açımızdan iyi şeyler ortaya koyduk ama skoru alamadık. Artık bu maçı geride bırakıp gelişen oyunumuzu ileriki haftalara yayarak daha iyi sonuçlar almak ve daha iyi maçlar oynamak hedefindeyiz." diye konuştu.

Cezalı ve sakat oyuncularının eksikliğini hissettiklerini dile getiren Mateos, "Aslında bugün Kasımpaşa maçında yaptıklarımızın üstüne çıktık. Yüzde 74 topla oynamaya sahiptik ama yakaladıklarımızı atamadık. Trabzonspor, yakaladıklarını değerlendirdi. Sürekli ilk 11 oynayan Biglia, Zukanovic ve Hedenstad'ın eksikliğini hissettik. Sezon başından beri çok fazla 11 şansı bulamayan ama hep planlarımız içinde olan oyuncuları da görme adına önemli bir şans oldu. Bu arkadaşlardan genel anlamda iyi performanslar aldık." ifadelerini kullandı.

Felipe Sanchez Mateos, Emre Mor'un performansından memnun olduklarını vurgulayarak, "Emre, uzun bir süre düzenli olarak oynayamadı. Özellikle fiziksel kondisyonunu yukarı çekince çok fazla katkı verdiğini ve takıma yardımcı olmak istediğini gösteriyor. Emre Mor'un şu ana kadarki gelişiminden çok memnunuz. Elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtmak isteyen bir oyuncu. Ümit ederim önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.