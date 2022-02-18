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Vedat Albayrak'tan gümüş madalya - Son Dakika

Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

18.02.2022 20:33
Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de gümüş madalya kazandı.

Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de gümüş madalya kazandı.

İsrail'de başlayan Tel Aviv Grand Slam'ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı. Albayrak altın madalya karşılaşmasında son dünya şampiyonu Belçikalı Matthias Casse'ye altın skorda yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İlk turu bay geçen milli judocu; ikinci maçında İsrailli, çeyrek finalde Kanadalı, yarı finalde diğer İsrailli rakibini ipponla yenerek finale yükseldi. Finalde Belçikalı Matthias Casse'e altın skorda yenilen Albayrak, ikincilik kürsüsüne çıktı.

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Gümüş Madalya, Grand Slam, İsrail, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vedat Albayrak'tan gümüş madalya - Son Dakika Spor


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