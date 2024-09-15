Vedat Kahramanoğlu Gururla Ringde

Spor

- Vedat Kahramanoğlu: "Ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur"

Vedat Kahramanoğlu, Glory Kick Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak

İSTANBUL - Dünyanın önde gelen dövüş organizasyonlarından biri olan Glory Kick Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak Vedat Kahramanoğlu, "Ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur" dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 21 Eylül'de düzenlenecek olan Glory Kick Boks Şampiyonası'nda Vedat Kahramanoğlu, 77 kilogramda Bosna Hersek'ten Arian Sadikovic ile kozlarını paylaşacak. Müsabakanın hazırlıkları için uzun süredir kampta olan Türk boksör, "Dünyanın en iyileriyle beraber aynı gecede ülkemi temsil etmek benim için büyük bir gurur. Şu anda Tayland'da kamptayım. Zor bir kamp süreci geçirdik. Antrenörümle beraber çalışmalarımı sürdürüyorum. Zordu ama hem mental hem fiziksel olarak maça hazırım. Bu süreçte bana en büyük motivasyonu veren sponsorlarıma çok teşekkür ederim. 21 Eylül'de ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.