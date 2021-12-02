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Vedat Karakuş: "Camiada kalıcı olmak istiyorum" - Son Dakika

Vedat Karakuş: "Camiada kalıcı olmak istiyorum"

02.12.2021 09:55

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş, "Camiada kalıcı olmak istiyorum.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Vedat Karakuş, "Camiada kalıcı olmak istiyorum. Üçümüzdü elimizden geldiğince iyi çalışıyoruz. Fırsat geldiği zaman hepimiz en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 20 puanla 9. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü lider Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-lacivertli ekibin kalecilerinden Vedat Karakuş, antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Karakuş, "Sezon başında bir hedefle başladık ve çok çalışarak geldik. İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum ve daha da iyi yerlere geleceğiz. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızda çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaleye geçtiğinde şansını iyi değerlendirdiğini aktaran Karakuş, "Camiada kalıcı olmak istiyorum. Adana'yı ve Adana Demirspor'u çok seviyorum. İnşallah burada kalıcı bir şekilde devam ederim. Elimize şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Çalıştığımız zaman şans bir şekilde geliyor" dedi.

Mavi-lacivertli ekipte kalede rekabet olduğunu belirten Vedat Karakuş, "Üçümüzde elimizden geldiğince iyi çalışıyoruz. Fırsat geldiği zaman hepimiz en iyi şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum
Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum
Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum
Vedat Karakuş: Camiada kalıcı olmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vedat Karakuş: 'Camiada kalıcı olmak istiyorum' - Son Dakika Spor


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