Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeni sezon öncesi bireysel olarak çalışmalara başladı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Vedat Muriqi, yeni sezon çalışmalarına erken start verdi. Bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne giden 32 yaşındaki forvet, salonda bir çalışma gerçekleştirdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Vedat Muriqi Fenerbahçe'de Bireysel Çalışmalara Başladı - Son Dakika
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