Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. - Son Dakika

Mallorca ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golünü Vedat Muriqi kaydetti.

ATLETICO MADRİD 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.