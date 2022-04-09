Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. - Son Dakika
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Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

09.04.2022 19:37
Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi.

La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. 7 maç sonra 3 puanı kazanan ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü penaltıdan Vedat Muriqi attı.

Mallorca ile Atletico Madrid, İspanya La Liga'nın 31. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golünü Vedat Muriqi kaydetti.

ATLETICO MADRİD 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Mallorca'ya galibiyeti getiren golü 67. dakikada penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Alınan bu sonucun ardından Mallorca, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 29'a yükseltti. Atletico Madrid ise ligde 6 maç sonra kaybetti ve 57 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Mallorca, Elche deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

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Son Dakika Spor Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi. - Son Dakika
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