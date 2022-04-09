Vefa Küçük: "Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor" - Son Dakika
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Vefa Küçük: "Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor"

09.04.2022 11:19
Vefa Küçük: "Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük, diğer başkan adayı Uğur Dündar için, "Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Vefa Küçük, diğer başkan adayı Uğur Dündar için, "Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor" dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda mevcut Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Vefa Küçük, genel kurula seslendi. Ne yaptıklarını izah etmek için burada olduğunu belirten Küçük, "Bana ismen zikrederek sataşana onun seviyesine inerek değil, kendi seviyem ve karakter cevabı en son cevap vereceğim. Ben sizlerin oyuyla 2014 yılından beri 8 sene süre zarfında 2 başkanla çalıştım. Önceki başkanımızın listesinde yer alan Mithat Gün'e sevgi ve saygılarımı sunarak onun şahitliğine sığınıyorum. Aziz başkanla çok uyumlu, ona faydalı önünü açan faaliyetlerini destekledim. Zaman zaman fikir birliği, bazen ayrılıklar oluştu. Fikir birliği ve ayrılığı Fenerbahçe'ye daha iyi değer kazandırmak için olan bir mütalaadır. Ali Koç ile 4 seneden bu yana gayet uyumlu bir şekilde çalıştım. İnşallah 2 sene sonra da kendisiyle çalışmak nasip olur" dedi.

"Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor"

Fenerbahçe'ye 1990 yılında geldiğini ve 32 yıllık üye olduğunu söyleyen Küçük, "Yönetim kurullarında bulundum, Fenerbahçe'ye buradaki binayı yaptırdım hediye ettim, şuradaki havuzu yaptım kulübe armağan ettim. Sizler ne yaptınız ki bana hesap soruyorsunuz. Ben Fenerbahçe'ye bunları yaptım. Her şeyi inkar edebilirsiniz eserlerim ortada duruyor bunu kimse inkar edemez. Ben 2014 yılından beri yaptığım divan kurulu başkanlığımın yanı sıra 6 sene Futbol A.Ş.'de bağımsız üye oldum. Kimsenin adamı olmadım, geçmişte de olmadım, gelecekte de olmuyorum. Fenerbahçe'ye 1 dakika dahi zaman ayırmamış, devamsızlıktan sınıfta kalmış 20 senedir buralarda gözükmemiş, sorumluluğun altına elini uzatmamış kişi gelmiş beni suçluyor. Benim bir yanlışım varsa kabul ediyorum. 4 sene Aziz Yıldırım ile 4 sene Ali Koç ile çalışırken onlarla olan mesaimi kimseyle bölüşmedim. Bunları böyle yapsaydım daha iyi miydi? Diğer kulüplerde örnekleri var. İkiye bölünmüşler. Ben bu ikiye bölünmüşlüğü önlemek için gayret ettim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Divan Kurulu, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vefa Küçük: 'Devamsızlıktan sınıfta kalmış, 20 yıldır burada gözükmemiş kişi beni suçluyor' - Son Dakika


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