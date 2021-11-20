Vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atandı

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Sait Bozer bu göreve asaleten atandı.

Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürütürken Selendi ilçesinde de vekaleten aynı görevi yürüten Sait Bozer, Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak asaleten atandı.

Görevine başlayan Sait Bozer, "Selendi'de görev yapmaktan mutluluk duyacağım. Selendi'de gençlerimize yönelik çalışmalar yapacağız." dedi. - MANİSA