Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.