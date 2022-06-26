Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı - Son Dakika
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Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

26.06.2022 11:02
Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.

İtalya Serie A ekibi Hellas Verona, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da tamamlayan 25 yaşındaki savunmacı Mert Çetin'i yeni sezon hazırlıkları için İtalya'ya davet etti.

Verona'da takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Gabriele Cioffi, milli stoper ile görüşerek oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istediğini söyledi ve kampa davet etti. Çetin, Verona'nın 29 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlık kampı için İtalya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE Geçen sezonun devre arasında Verona'dan Kayserispor'a kiralanan ve 10 lig, 3 de kupa maçına çıkan Mert Çetin, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da transfer gündemine geldi. Milli oyuncunun 2025 yılına kadar Verona ile sözleşmesi bulunuyor.

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Kaynak: DHA

Kayserispor, Mert Çetin, İtalya, Verona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Verona, Mert Çetin'i geri çağırdı - Son Dakika
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