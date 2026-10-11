Verstappen Singapur GP\'yi kazandı, kariyerinin 73. zaferine ulaştı

Verstappen Singapur GP'yi kazandı, kariyerinin 73. zaferine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1'de sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Marina Bay Pisti'ndeki yarışta kariyerinin 73. ve sezonun ikinci zaferini alan Verstappen'i Ferrari'den Charles Leclerc ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli üçüncü sırada takip etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 42 dakika 00.785 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ikinci, kariyerinin 73. etap galibiyetini elde etti.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 7.335 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli, 24.573 saniye farkla üçüncü oldu.
Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si 25 Ekim'de koşulacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 340
2. George Russell (Büyük Britanya): 238
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229
4. Max Verstappen (Hollanda): 221
5. Charles Leclerc (Monako): 215
Takımlar
1. Mercedes: 578
2. Ferrari: 444
3. McLaren: 339
4. Red Bull: 332
5. Racing Bulls: 100
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