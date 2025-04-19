Verstappen, Suudi Arabistan'da Pol Pozisyonu Aldı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turlarında son şampiyon pilot 1 dakika 27.294 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

McLaren'ın Britanyalı pilotu Lando Norris 3. sıralama denemesinde geçirdiği bir kaza ile yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Oscar Piastri, 1 dakika 27.304 saniyelik süre ile ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise 1 dakika 27.407 saniyelik derecesiyle 3. sırayı aldı.

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın TSİ 20.00'de başlayacak.