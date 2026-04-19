Vestel Manisa, Antrenör Kazan ile Anlaştı

VOLEYBOLDA tarihinde ilk kez 1'inci ligden Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başaran Vestel Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon planlama çalışmaları kapsamında antrenör Görkem Kazan ile yeniden anlaşma sağladı. Görkem Kazan seneye Sultanlar Ligi'nde de takımın dümeninde yer alacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hafta içinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Emre Hasgör'ün yerine Alper Ayan seçilmişti.