Veysel Sarı\'nın Sözleşmesi 1 Yıl Uzatıldı

Antalyaspor, takım kaptanı Veysel Sarı'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hasan Subaşı Tesisleri'nde kulüp başkanı Mustafa Ergün'ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde Veysel Sarı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Açıklamada, Veysel Sarı'nın, kulübün başlattığı destek kampanyasına 5 koltuk satın alarak katkı sağladığı belirtildi.
Takım kaptanının bu desteğiyle kulübe olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.
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