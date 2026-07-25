Vezirköprü'de Offroad Şampiyonası Başladı
2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Vezirköprü'de başladı, 21 araç katıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları başladı. İki gün sürecek organizasyonun ilk gününde orman etabı olan Mukavemet Etabı koşuldu.
Vezirsuyu Tabiat Parkı mevkiinde gerçekleştirilen yarışlara 21 araç ve 42 pilot katıldı. Zorlu parkurlarda mücadele eden sporcular, etapları başarıyla tamamladı.
Kaynak: İHA
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