Victor Osimhen, yarın Galatasaray tarihine geçebilir

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 golün 6'sını Victor Osimhen'in ayağından buldu. Kalan gollerin 2'sini Yunus Akgün kaydederken, 1 gol ise Atletico Madridli Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Osimhen, 6 golle gol krallığı yarışında Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenal'dan Gabriel Martinelli ile birlikte 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede 13 golle Kylian Mbappe yer alırken, Harry Kane 8, Erling Haaland ise 7 golle üst sıralarda bulunuyor.

HEDEFTE BURAK YILMAZ'IN REKORU VAR

Victor Osimhen'in önünde tarihi bir hedef bulunuyor. Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan oyuncu unvanı, 2012-2013 sezonunda 8 gol kaydeden Burak Yılmaz'a ait.

Bu sezon 6 gole ulaşan Osimhen, 3 gol daha atması halinde Burak Yılmaz'ı geride bırakarak Galatasaray tarihinin bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncusu olacak. Juventus eşleşmesi, Nijeryalı yıldız için yalnızca tur mücadelesi değil, aynı zamanda kulüp tarihine geçme fırsatı anlamı taşıyor.