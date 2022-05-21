Vida'dan tribünlere veda - Son Dakika
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Vida'dan tribünlere veda

21.05.2022 21:25
Vida'dan tribünlere veda

Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının ardından tribünlere veda etti.

Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının ardından tribünlere veda etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida, karşılaşmanın ardından tribünlere ve takım arkadaşlarına veda etti. Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil zemine inen tecrübeli savunmacı, takım arkadaşlarıyla tek tek sarıldı. Daha sonra taraftarlar tarafından tribünlere davet edilen Vida, 3'lü çektirdi. Takım arkadaşları Vida'yı omuzlarına alarak havaya attı.

Beşiktaş yönetimi ile Domagoj Vida arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinden şu ana kadar olumlu ya da olumsuz anlamda resmi bir açıklama çıkmadı.

Vida'dan tribünlere veda
Vida'dan tribünlere veda
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Kaynak: DHA

Domagoj Vida, Konyaspor, Beşiktaş, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vida'dan tribünlere veda - Son Dakika


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