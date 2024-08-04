Villarreal, Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Villarreal, son olarak Trabzonspor forması giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı.
Villarreal Kulübü, 29 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerinde Angers, Lille, Arsenal ve Nice gibi takımlarda oynayan Pepe, geçen sezon Trabzonspor'da forma giydi.
Bordo-mavililerde 23 maça çıkan Pepe, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
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