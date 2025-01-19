A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan karşılaştığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Müsabaka öncesi kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Montella, maçı sonlarına doğru stattan ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Montella, Eyüpspor-Alanyaspor Maçını İzledi - Son Dakika
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