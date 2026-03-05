La Liga'da son olarak Getafe'ye kaybeden Real Madrid'de sıkıntılı günler yaşanırken, Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior ile yaşanan kriz yeniden patlak verdi.
El Periodico'nun haberine göre; Sezon başından bu yana zaman zaman taraftarlarının hedefi olan Vinicius Junior, son oynanan ve Getafe maçında da taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geldi. Taraftarlarla maç içerisinde gerginlik yaşadığı kameralara yansıyan Brezilyalı oyuncunun sezon sezonunda ayrılmayı kesin olarak kafasına koyduğu belirtildi.
Haberde, tepkilerden rahatsız olan yıldız ismin yakın çevresine "İstenmediğim bir yerde duramam. Burada daha fazla oynamak istemiyorum" dediği dile getirildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Vinicius'un İspanyol devi ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
Son Dakika › Spor › Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?