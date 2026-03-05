Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest - Son Dakika
Vinicius Junior'dan Real Madrid'e rest

Vinicius Junior\'dan Real Madrid\'e rest
05.03.2026 18:03
Real Madrid'de Vinicius Junior ile yaşanan kriz büyüyor. Son olarak Getafe'ye karşı alınan mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisini çeken Vinicius Junior, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Brezilyalı yıldızın yakın çevresine ''İstenmediğim bir yerde duramam. Burada daha fazla oynamak istemiyorum'' dediği iddia edildi.

La Liga'da son olarak Getafe'ye kaybeden Real Madrid'de sıkıntılı günler yaşanırken, Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior ile yaşanan kriz yeniden patlak verdi.

VINICIUS JUNIOR REST ÇEKTİ

El Periodico'nun haberine göre; Sezon başından bu yana zaman zaman taraftarlarının hedefi olan Vinicius Junior, son oynanan ve Getafe maçında da taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geldi. Taraftarlarla maç içerisinde gerginlik yaşadığı kameralara yansıyan Brezilyalı oyuncunun sezon sezonunda ayrılmayı kesin olarak kafasına koyduğu belirtildi.

''BURADA OYNAMAK İSTEMİYORUM!''

Haberde, tepkilerden rahatsız olan yıldız ismin yakın çevresine "İstenmediğim bir yerde duramam. Burada daha fazla oynamak istemiyorum" dediği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Vinicius'un İspanyol devi ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Vinicius Junior, Real Madrid, Getafe, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

