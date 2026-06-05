Galatasaray\'dan Victor Nelsson\'a kötü haber

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması şekillenmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Victor Nelsson geliyor.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da kiralık geçiren Danimarkalı savunmacı, sezon sonunda Galatasaray'a geri döndü. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un 27 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi.

KAMPA DA GÖTÜRÜLMEYECEK

İddialara göre Okan Buruk, Victor Nelsson'u sezon öncesi hazırlık kampına dahil etmek istemiyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, oyuncuyla yolların ayrılması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

MENAJERİYLE HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'da geleceğinin bulunmadığını öğrenen Nelsson'un da yeni bir takım bulmak için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi. Danimarkalı stoperin menajeriyle birlikte Avrupa'dan kulüplerle temas kurduğu öne sürüldü.

SAMSUNSPOR DEVREDE

Victor Nelsson'a Türkiye'den ilgi gösteren kulüplerin de bulunduğu belirtildi. Süper Lig temsilcisi Samsunspor'un deneyimli savunmacının durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

GALATASARAY KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, kadroda düşünmediği Nelsson'un transfer sürecinde zorluk çıkarmayacağı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.