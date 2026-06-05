Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması şekillenmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Victor Nelsson geliyor.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'da kiralık geçiren Danimarkalı savunmacı, sezon sonunda Galatasaray'a geri döndü. Ancak teknik direktör Okan Buruk'un 27 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon kadrosunda düşünmediği öğrenildi.
İddialara göre Okan Buruk, Victor Nelsson'u sezon öncesi hazırlık kampına dahil etmek istemiyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin, oyuncuyla yolların ayrılması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
Galatasaray'da geleceğinin bulunmadığını öğrenen Nelsson'un da yeni bir takım bulmak için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi. Danimarkalı stoperin menajeriyle birlikte Avrupa'dan kulüplerle temas kurduğu öne sürüldü.
Victor Nelsson'a Türkiye'den ilgi gösteren kulüplerin de bulunduğu belirtildi. Süper Lig temsilcisi Samsunspor'un deneyimli savunmacının durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin, kadroda düşünmediği Nelsson'un transfer sürecinde zorluk çıkarmayacağı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Victor Nelsson'a kötü haber - Son Dakika
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