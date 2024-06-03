Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu seçildi - Son Dakika
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Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu seçildi

Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde sezonun en iyi futbolcusu seçildi

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Vinicius Junior, 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performansıyla öne çıktı ve bu başarısıyla sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı. Ayrıca, Real Madrid'den Jude Bellingham ise en iyi genç oyuncu ödülünü aldı.

03.06.2024 17:32
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Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en iyileri belli oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Real Madrid takımıyla bu sezon Devler Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Vinicius Junior, sezonun en iyi futbolcusu ödülünü kazandı.

Sezonun en iyi 11'inde Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Vinicius Junior (Real Madrid) yer aldı.

En iyi genç oyuncu ödülünü ise Real Madrid'den Jude Bellingham elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Vinicius Junior, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi futbolcusu seçildi - Son Dakika

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