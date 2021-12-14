Fransa'da düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Montluçon'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde milliler 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Deniz Şevin Şentuna dünya şampiyonu olurken, Ali Şiroğlu ve Doruk Davran gümüş, Mert Aslan ve Seçil Açıkgöz ile erkekler 4x50 metre serbest stil bayrak takımı bronz madalya aldı.

Paralimpik milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna kadınlar 800 metre serbest stilde 12.15.50'lik derecesiyle altın madalya kazanırken, Ali Şiroğlu erkekler 800 metre serbest stilde 10.03.25, Doruk Davran da 200 metre bireysel karışıkta 2.33.31 ile gümüş madalya elde etti.

Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Mert Aslan ve Ahmet Mintaz'da oluşan erkekler 4x50 metre serbest stil bayrak takımı, yarışı 1.54.58'lik dereceyle tamamlayarak takım halinde dünya üçüncüsü oldu ve Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Milli sporculardan Mert Aslan 100 metre sırtüstünde 1.09.88, Seçil Açıkgöz de 200 metre bireysel karışıkta 3.01.59 ile bronz madalya aldı.

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, milli sporcuları tebrik ederek, "Özel sporcular federasyonu olarak ilkleri başarmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalyalar kazanarak ilkleri başarmak." ifadelerini kullandı.??????????????