Vitor Pereira, Wolverhampton\'a Galatasaray\'ın gözdesi Arias\'ı transfer etti

İki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, Galatasaray'ın transferdeki gözde ismini kaptı.

ARIAS PREMİER LİG'E GİTTİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Sarı-kırmızılıların uzun süre gündemine gelen Brezilya ekibi Fluminense'den 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Jhon Arias'ı transfer etti.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, Arias için Brezilya ekibine 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun 4 yıllık sözleşmeye ek olarak 1 yıl uzatma opsiyonuyla kadroya katıldığı ifade edildi.

SEZON RAKAMLARI

Arias, Ağustos 2021'den beri Fluminense formasıyla çıktığı 230 maçta 47 gol attı. Kolombiya Milli Takımı forması da giyen Arias, 29 maçta 3 gol kaydetti.