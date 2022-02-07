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Vitraspor kendi evinde gol olup yağdı - Son Dakika

Vitraspor kendi evinde gol olup yağdı

07.02.2022 10:56
Vitraspor kendi evinde gol olup yağdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 10'uncu hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Vitraspor kendi evinde adeta gol olup yağdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3'üncü grup 10'uncu hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Vitraspor kendi evinde adeta gol olup yağdı.

Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadı'ndan oynanan BAL 3'üncü grup 10'uncu hafta müsabakasında Vitraspor, Kütahya temsilcisi Çağlayan Azotspor'u 5-0 yendi. Maça iyi başlayan Vitraspor müsabakanın 7'inci dakikasında Dursun Sorgun'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 25'inci dakikasında Anıl Alma durumu 2-0'a getiren golü kaydetti. Maçın 45'inci dakikasında Anıl Alma kendisinin 2'incvi Vitraspor'un 3'üncü golünü kaydetti. İlk yarı ev sahibi takım Vitraspor'un 3-0'lık üstülüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci uyarısı da atak bir futbolla başlayan Vitraspor 73'üncü dakika Anıl Alma'nın golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 90+5'inci dakikasında Hakan Demirel müsabakanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Vitraspor maçı 5-0 kazanarak, puanını 19'a çıkardı. Bu galibiyetler ligde 4'üncü sıraya yükselen Vitraspor, lider Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile arasında puan farkını 4'e indirdi.

Maç sonundan soyunma odasına inen Bozüyük Belediye Yardımcısı Ali Şahinoğlu, takımı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da maç sonrasında sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınlayarak "Kütahya E.Ç.Ç. Azot Sporu 5-0 yenen Bozüyük Vitraspor'umuzu kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Vitraspor kendi evinde gol olup yağdı
Vitraspor kendi evinde gol olup yağdı

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Amatör Lig, Kütahya, Bozüyük, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vitraspor kendi evinde gol olup yağdı - Son Dakika Spor


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