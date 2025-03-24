Vitraspor, Yeşil Yalovaspor\'a 3-1 Yenildi

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor, sahasında grup lideri Yeşil Yalovaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanan BAL 9. Grup 24'üncü hafta maçında Bozüyük Vitraspor, sahasında karşılaştığı Yeşil Yalovaspor'a 3-1 yenildi. Maçın 19'üncü dakikasında Yeşil Yalovaspor, Umut Kıran attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca deplasman ekibi Yeşil Yalovaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Maçın ikincisi yarısında dakika 67'inci dakikasında gelişen bir Vitraspor atağında Hakan Demir durumu 1-1'e getirdi. Maçın 85'inci dakikasında Yeşil Yalovaspor atağında Umut Kıran hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı. Maçın 90+6'ıncı dakikasında Yeşil Yalovaspor, Mustafa Kaya'nın golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Vitraspor 28 puanda kalırken, ligin 25'inci haftasında Kapaklıspor'a konuk olacak. - BİLECİK