Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika

- Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

VİYANA - Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da coşkuyla kutlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yurdun dört bir yanında şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, yurt dışında da bordo-mavili taraftarlar sokaklara indi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ellerinde bayraklarla sokaklara inen taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarken, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarların 38 yıllık hasreti sonlanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku zirveye ulaştı.