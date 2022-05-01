Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

01.05.2022 00:47

- Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da coşkuyla kutlandı.

- Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

VİYANA - Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyon olan Trabzonspor'un şampiyonluğu Avusturya'nın başkenti Viyana'da coşkuyla kutlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyon olmayı garantiledi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Trabzonsporlu taraftarlar yurdun dört bir yanında şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken, yurt dışında da bordo-mavili taraftarlar sokaklara indi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da ellerinde bayraklarla sokaklara inen taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Bordo-mavili taraftarlar, meşaleler yakarken, hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarların 38 yıllık hasreti sonlanırken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte coşku zirveye ulaştı.

Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

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Trabzonspor, Avusturya, Şampiyon, Viyana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Viyana'da Trabzonspor şampiyonluğu coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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