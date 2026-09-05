Vlahovic: Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettik, şampiyonluk yarışındayız - Son Dakika
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Vlahovic: Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettik, şampiyonluk yarışındayız

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Vlahovic, bu galibiyeti hak ettiklerini ve şampiyonluk yarışında olduklarını söyledi. Sırp golcü, sahada her şeyini ortaya koyacağını ve sezon sonunda kutlama yapmak istediklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vlahovic, çok zor bir rakibe karşı çok zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İyi bir maç çıkardıklarının altını çizen 26 yaşındaki futbolcu, "Bu galibiyeti hak ettik ve şampiyonluk yarışında olduğumuzu gösterdik. Elbette daha uzun bir yolumuz var ama bu şekilde devam edeceğiz. Sahada her şeyimizi ortaya koyacağız ve umarız sezon sonunda kutlama yaparız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Vlahovic, önemli olanın kazanmak olduğunu aktararak, "En önemli şey bu. Ben de sahada her şeyimi vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Karşılaşma öncesinde kulüp başkanı Serdal Adalı'yla sohbet ettiğini de söyleyen Vlahovic, "Aramızda bir diyalog var. Ne konuştuğumuzu biliyoruz, bu yüzden sanırım onu mutlu ettim." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlahovic: Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak ettik, şampiyonluk yarışındayız - Son Dakika

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