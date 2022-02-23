Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı! - Son Dakika
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Vlahovic, Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı!

23.02.2022 00:13

Ara transfer döneminde 75 milyon euroya Fiorentina'dan Juventus'a giden Dusan Vlahovic ilk Şampiyonlar Ligi maçında tarih yazdı. Torino ekibini 31. saniyede kaydettiği golle Villareal karşısında öne geçiren Sırp golcü, Juventus formasıyla ilk golünü en kısa sürede atan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Villareal ile Juventus karşı karşıya geldi. İtalyan ekibinin yeni transferi Dusan Vlahovic karşılaşmada attığı golle hem takımını öne geçirdi hem de Juventus tarihine geçti.

VLAHOVIC FIRTINASI

Opta'nın verilerine göre Dusan Vlahovic, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk golünü en kısa sürede atan oyuncu oldu. Ara transferde 75 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan Juventus'a katılan Sırp golcü, bu sezon adeta fırtınalar estiriyor. İtalyan ekibinin formasıyla 5 maça çıkan Vlahovic 2 gole imza attı. Sırp golcü, bu sezon Fiorentina ile çıktığı 22 lig maçında 17 gol kaydetmişti.

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