Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk hafta başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk hafta başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4. hafta, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları oynanacak. Sultanlar Ligi maçları 18 Ekim Pazar, Efeler Ligi'nde ise yarın yapılacak.
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 4'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise ilk hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
18 Ekim Pazar:
13.00 Beşiktaş-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Aras Kargo (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.00 Zerenspor-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Burhan Felek Vestel)
16.00 Göztepe Yuppo-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi)
18.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Vakıfbank (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
19.00 Galatasaray Daikin-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
14.00 Sungurlu Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sungurlu Mahmut Atalay)
14.00 Sultanbeyli Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Sultanbeyli Belediyesi)
16.00 Halkbank-Galatasaray Madeş Mobilya (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Altekma-Spor Toto (TVF Atatürk)
16.00 Akedaş Onikişubat Belediyespor-Gebze Belediyespor (Merkez 1)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (TVF Burhan Felek Vestel)
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