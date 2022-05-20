Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.05.2022 19:29
Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İzlanda'yı 3-0 mağlup etti.

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ikinci maçında İzlanda'yı 3-0 mağlup etti.

E Grubu'nda yer alan milli takım, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da oynanan karşılaşmayı 25-13, 25-23 ve 25-9'luk setlerle kazandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, grubu ilk sırada tamamlaması halinde 12-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

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Kaynak: AA

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