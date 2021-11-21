Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Ziraat Bankart, sahasında Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Yarı insan yarı köpek nitelendirilen yaratık, köylülerin korkulu rüyası oldu

U19 Ligi'nde Fenerbahçe geriye düştüğü derbide Galatasaray'a gol oldu yağdı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan kuş gribi uyarısı: 14 ülkeye yayıldı, koronavirüsten çok daha bulaşıcı ve ölümcül