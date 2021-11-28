Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: İlhami Şenyurt, Recep Karakoç
Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)
Spor Toto: Shoji, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Buchegger, Sharifi, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan, Sercan Yüksel Bidak)
Setler: 25-16, 25-21, 25-22)
Süre: 82 dakika (24, 28, 30)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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