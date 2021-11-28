Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı

Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar