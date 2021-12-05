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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.12.2021 16:48
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Bilal ÇağlarSpor Toto: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Baturalp Burak Güngör, Kemal Kayhan)Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Ömer Furkan...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar

Spor Toto: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Baturalp Burak Güngör, Kemal Kayhan)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Ömer Furkan Dur, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı, Altay Demirci, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 25-22, 23-25, 23-25, 25-18, 15-10

Süre: 144 dakika (31, 32, 31, 31, 19)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Altekma'yı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kemal Kayhan, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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