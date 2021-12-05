Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Bilal Çağlar
Spor Toto: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji (Muhammed Aray, Ramazan Serkan Kılıç, Baturalp Burak Güngör, Kemal Kayhan)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hamacher, Ömer Furkan Dur, Oğuzhan Tarakçı ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Enes Atlı, Altay Demirci, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 25-22, 23-25, 23-25, 25-18, 15-10
Süre: 144 dakika (31, 32, 31, 31, 19)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Altekma'yı 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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