Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
Ziraat Bankkart: Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias, Kadir Cin (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, Enaboifo, İlker Esin)
Setler: 25-21, 26-24, 20-25, 25-22
Süre: 114 dakika (25, 29, 29, 31)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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