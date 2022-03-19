Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

19.03.2022 18:51
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Pelenk Meryem TekolHalkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Vucicevic, Bruno (Caner Ergül, Volkan Döne, Vigrass, Abdullah Çam, Efe Bayram, Hernandez, Selçuk Keskin)Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Pelenk Meryem Tekol

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Furkan Aydın, Vucicevic, Bruno (Caner Ergül, Volkan Döne, Vigrass, Abdullah Çam, Efe Bayram, Hernandez, Selçuk Keskin)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Poluian, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Orçun Ergün, Egecan Avcıl, Emre Erkiletlioğlu)

Setler: 25-23, 25-22, 23-25, 22-25, 15-8

Süre: 138 dakika (28, 35, 28, 31, 16)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


Son Dakika
18:42 Alanyaspor'dan İzmir'de kolay galibiyet! Göztepe hala küme düşme hattında
18:37 Alman medyası Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye analizini yaptı: Yaptırımların kazananı Türkler olacak
17:56 Bilecik'te 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
17:47 Anlaşma yapıldı! Uğurcan Çakır rekor ücretle dünyanın en zengin kulübüne transfer oluyor
17:41 Türkiye-Hollanda ilişkileri normale dönüyor, Başbakan Rutte Ankara'da Erdoğan ile görüşecek!
17:23 Son Dakika: TFF açıkladı! Ramazan ayı boyunca akşam maçları 20.30'da başlayacak
17:22 Vladimir Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
17:20 Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönecek! Süper Lig'in iki ekibi tecrübeli futbolcu için harekete geçti
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 18:59:28. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement