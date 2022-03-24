Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında Spor Toto ile Fenerbahçe HDI Sigorta, yarın saat 13.00'te Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde 25. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent)
26 Mart Cumartesi:
16.00 Ziraat Bankkart- Bingöl Solhanspor (Başkent)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Sorgun)
28 Mart Pazartesi:
14.00 Arkas Spor- Halkbank (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
Kaynak: AA
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