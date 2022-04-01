Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

01.04.2022 17:03
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Kadir Girente, Doğan SevinçelliAvşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, İlker Esin, Voukeng,)Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis,...

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Kadir Girente, Doğan Sevinçelli

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Tiurin, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Thondike, Enaboifo (Tarık Emre Sipahioğlu, Zeka Çağatay Kır, İlker Esin, Voukeng,)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Erenhan Can, Hakan Polat, Furkan Gök, (Deniz İvgen, Orçun Ergün, Poluian, Ahmet Çetinkaya, Egecan Avcıl, Onur Altınkaya, Emre Erkiletlioğlu

Setler: 25-23, 25-21, 22-25, 26-24

Süre: 105 dakika (28, 26, 25, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 26. hafta maçında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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Sorgun Belediyespor Avşar Madensuyu Afyon Belediyespor maçına hazırlanıyor Sorgun Belediyespor Avşar Madensuyu Afyon Belediyespor maçına hazırlanıyor

Sorgun Belediyespor, Sigorta, Afyon, Maden, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika


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