Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu - Son Dakika

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak, geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tek şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan başkent temsilcisi, Halkbak karşısında üst üste ikinci zafer için mücadele etti.

Halkbank'ı ilk iki maçta da 3-1'lik skorlarla yenen Ziraat Bankkart, serinin üçüncü müsabakasında rakibi karşısında 3-0 kazanmayı başardı.

41 yıl önce kurulan Ziraat Bankkart, geçen sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Genç başantrenör Mustafa Kavaz'ın ilk şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapılarında çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve yaklaşık 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu 39 yaşında elde etti.

Ligde daha önce şampiyonluk yaşayan kulüpler

Geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle: