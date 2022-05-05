Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu - Son Dakika
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu

05.05.2022 22:07
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak, geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak, geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Tek şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan başkent temsilcisi, Halkbak karşısında üst üste ikinci zafer için mücadele etti.

Halkbank'ı ilk iki maçta da 3-1'lik skorlarla yenen Ziraat Bankkart, serinin üçüncü müsabakasında rakibi karşısında 3-0 kazanmayı başardı.

41 yıl önce kurulan Ziraat Bankkart, geçen sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Genç başantrenör Mustafa Kavaz'ın ilk şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapılarında çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve yaklaşık 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu 39 yaşında elde etti.

Ligde daha önce şampiyonluk yaşayan kulüpler

Geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:

SezonŞampiyon
1970-1971Galatasaray
1971-1972İETT
1972-1973İETT
1973-1974İETT
1974-1975Muhafızgücü
1975-1976Eczacıbaşı
1976-1977Boronkay
1977-1978Eczacıbaşı
1978-1979Eczacıbaşı
1979-1980Eczacıbaşı
1980-1981Eczacıbaşı
1981-1982Eczacıbaşı
1982-1983Eczacıbaşı
1983-1984Eczacıbaşı
1984-1985Eczacıbaşı
1985-1986Eczacıbaşı
1986-1987Galatasaray
1987-1988Galatasaray
1988-1989Galatasaray
1989-1990Eczacıbaşı
1990-1991Eczacıbaşı
1991-1992Halkbank
1992-1993Halkbank
1993-1994Halkbank
1994-1995Halkbank
1995-1996Halkbank
1996-1997NETAŞ
1997-1998NETAŞ
1998-1999NETAŞ
1999-2000Arçelik
2000-2001Arçelik
2001-2002Erdemir
2002-2003Arçelik
2003-2004Erdemir
2004-2005Erdemir
2005-2006 Arkas Spor
2006-2007Arkas Spor
2007-2008Fenerbahçe
2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-2010Fenerbahçe
2010-2011Fenerbahçe
2011-2012Fenerbahçe
2012-2013Arkas Spor
2013-2014Halkbank
2014-2015Arkas Spor
2015-2016Halkbank
2016-2017Halkbank
2017-2018Halkbank
2018-2019Fenerbahçe
2019-2020Lig tamamlanamadı
2020-2021Ziraat Bankkart
2021-2022Ziraat Bankkart

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu - Son Dakika


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