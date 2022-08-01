Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül , AA muhabirine, son olarak Katar 'ın Al-Arabi takımında forma giyen 27 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Miskevich ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti - Son Dakika

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