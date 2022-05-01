Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika

Salon: Başkent TVF
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Spor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ, Efe Er)
Setler: 25-13, 25-20, 25-22
Süre: 72 dakika (20, 25, 27)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabında serinin üçüncü maçında Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonucun ardından seride 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, Efeler Ligi'ni 7'nci; Bursa Büyükşehir Belediyespor da 8'inci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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