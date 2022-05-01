Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı

01.05.2022 16:46
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı

Salon: Başkent TVFHakemler: Koray Yılmazgil, Erkan SarıSpor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş,...

Salon: Başkent TVF

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Kemal Kayhan, Buchegger, Baturalp Burak Güngör, Mert Matic (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uğur Güneş, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz ( Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Serhat Uzun, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ, Efe Er)

Setler: 25-13, 25-20, 25-22

Süre: 72 dakika (20, 25, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabında serinin üçüncü maçında Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonucun ardından seride 2-1 üstünlük sağlayan Spor Toto, Efeler Ligi'ni 7'nci; Bursa Büyükşehir Belediyespor da 8'inci sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek Halkbank şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edecek Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti Ziraat Bankkart seride 1-0 öne geçti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Karataş, Efeler Ligi, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Çin, dünyanın en yüksek otomatik meteoroloji istasyonu Everest Dağı'na kurulacak
16:37 AK Partili genç yönetici Kezban Karababa hayatını kaybetti
16:21 Ünlü isimlerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları!
16:20 Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı! Kayserispor akın akın geliyor
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
15:50 Tesisat ustası, doğal gaz tamiri için gittiği evde öldürüldü
15:43 Gülse Birsel, Cem Yılmaz ile üniversite mezuniyetinde çekilen fotoğrafını paylaştı!
15:40 Maç sonrası yaşananlara ceza verilecek! Trabzonspor hükmen mağlup mu sayılacak?
14:43 Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, derin sırt dekolteli pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 16:54:22. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement