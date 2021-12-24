Son dakika haber: Spor Toto, Kupa Voley'de dörtlü finale yükseldi

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Nurper Özbar, Ebru KayaFENERBAHÇE HDI SİGORTA: Louati, Metin Toy, Ahmet Tümer, Emre Batur, Hidalgo, Muhammet Kaya (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Oğulcan Yatgın, Kaan Gürbüz, Hasan Sıkar)SPOR TOTO: Sharifi, Shoji, Buchegger, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Çağatay Durmaz (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray)SETLER: 12-25, 21-25, 18-25SÜRE: 83 dakika (23, 32, 28)AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Spor Toto, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek dörtlü finale adını yazdırdı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 12-25, 21-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 kazanan Spor Toto, Kupa Voley'de son 4 takım arasına kalmayı başardı.
Kaynak: DHA
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