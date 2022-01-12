Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Buse Ünal, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar ( Gizem Örge, Cristina de Souza, Cansu Çetin)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson, Nicoletti, Güldeniz Önal (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıçcı)
Setler: 25-11, 25-17, 25-13
Süre: 65 dakika (20, 25, 20)
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.
Sarı-lacivertli takım, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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