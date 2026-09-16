Voleybol: CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası

Voleybol: CEV Erkekler Avrupa ŞampiyonasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Fransa: 2 - Romanya: 3
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Romanya, 2-0 geriye düştüğü maçta Fransa'yı 3-2 mağlup etti.
Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da D Grubu'nun son maçı Fransa ile Romanya arasında oynandı.
Ev sahibi Romanya, Fransa'yı 25-16, 27-25, 20-25, 33-35 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.
Fransa ise gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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