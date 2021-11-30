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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

30.11.2021 21:16
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), İlhami Şenyurt (Türkiye)Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın (Burak Mert, İzzet Ünver, Emre Batur, Muhammet Kaya)Cannes Dragons: Klyamar, Bregent, Menzel, Fromm,...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), İlhami Şenyurt (Türkiye)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın ( Burak Mert, İzzet Ünver, Emre Batur, Muhammet Kaya)

Cannes Dragons: Klyamar, Bregent, Menzel, Fromm, Koncilja, Tschupp (Okan Demiryürek, Mouiel, Gruvaeus, Sossenheimer)

Setler: 28-26, 25-21, 25-22

Süre: 91 dakika (31, 30, 30)

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi, Muhammet Kaya, Burak Mert, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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