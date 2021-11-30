Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Pawel Burkiewicz (Polonya), İlhami Şenyurt (Türkiye)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Metin Toy, Hidalgo, Hasan Sıkar, Oğulcan Yatgın ( Burak Mert, İzzet Ünver, Emre Batur, Muhammet Kaya)
Cannes Dragons: Klyamar, Bregent, Menzel, Fromm, Koncilja, Tschupp (Okan Demiryürek, Mouiel, Gruvaeus, Sossenheimer)
Setler: 28-26, 25-21, 25-22
Süre: 91 dakika (31, 30, 30)
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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