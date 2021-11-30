Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, sahasında Fransa 'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etti.

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