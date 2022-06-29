Ay-yıldızlı ekip, Bosna Hersek'i 25-17, 25-15 ve 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonadaki ikinci maçında Bosna Hersek ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Sırbistan, voleybol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Voleybol: Erkekler 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.