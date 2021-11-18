Salon: TVF Başkent
Hakemler: Siarhei Budzeika (Belarus), Raymond Haamberg (Hollanda)
Halkbank: Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam)
Marek Union-Ivkoni: Tsvetanov, Damyanov, Uzunov, Ivanov, Yankov, Dulchev (Mehandzhiyski, Kostikj, Nikolov, Iliev)
Setler: 16-25, 10-25, 13-25
Süre: 53 dakika (19, 18, 16)
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni'yi 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-0 alan başkent temsilcisi adını 16'lı finallere yazdırdı. Halkbank bu turda Bosna Hersek ekibi OK Bosna'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor