Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali

22.05.2022 23:58
Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'ni, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA kulübü kazandı.

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'ni, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA kulübü kazandı.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan final maçında, İtalya'nın Itas Trentino takımı ile Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA karşılaştı.

Grupa Azoty ZAKSA, Nurper Özbar'ın yardımcı hakem olarak görev yaptığı karşılaşmayı 25-22, 25-20 ve 32-30'luk setlerle 3-0 kazanarak peş peşe 2. şampiyonluğuna ulaştı.

YORUMLAR
500
Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Kaynak: AA

Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Polonya, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali - Son Dakika


Son Dakika
23:39 Şampiyonluğu gölgede bıraktı! Sadece külotuyla kalan Pep Guardiola'dan soyunma odasında olay kutlama
23:06 Süper Lig'de son haftaya "Super Mario" damgası! 5 gol atan Balotelli 7-0'lık galibiyette büyük rol oynadı
23:04 Koronavirüste 22 Mayıs tablosu: 905 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi vefat etti
23:02 Koronavirüste vaka sayıları binin altına düştü, Bakan Koca mesajı verdi: 3 gün üst üste binin altında kalırsa maske zorunluluğu kalkacak
23:00 Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan canlı yayında istifa etti: Önümüzdeki yıl görev almayı düşünmüyorum
21:40 Safiye Soyman'dan skandal "aldatma" açıklaması: Her erkek yapar, bana hissettirmiyorsa aldatsın
21:25 CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu
21:22 Irak'ta çıkan kum fırtınası hayatı felç etmişti! Resmi tatil ilan edildi
21:00 İtalya'da şampiyon Milan! 11 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 00:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement